Взрывы в Киеве: власти рассказали, чем атаковала Россия

Россия пыталась атаковать Киев после длительной паузы в почти 2 месте.

Приблизительно в 8:00 в сторону Киева была запущена предварительно баллистическая ракета "Искандер", которая была сбита ПВО на подлете в город.

Об этом рассказал начальник КМВА Сергей Попко.

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"После длительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву. После ночного нападения дронов, сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар! Примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным типа "Искандер ". До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете в столицу", — говорится в сообщении.

По предварительной информации власти, разрушений и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 11 ноября Киев и область атаковали дроны. А утром Россия пыталась нанести удар баллистикой.

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