Взрывы в Киеве: обломки вражеских целей упали в двух районах

В частности, в Оболонском районе обломки сбитых целей упали на проезжую часть.

В Киеве в результате работы ПВО 29 мая обломки вражеских воздушных целей упали в Подольском и Оболонском районах.

Об этом сообщили в КГВА.

"Предварительная информация. В результате работы ПВО по сбитию вражеских целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется", – говорится в заявлении.

Обломки российских воздушных целей упали и в Оболонском районе – на проезжую часть.

На местах работают все экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в Киеве днем 29 мая прогремела серия мощных взрывов. В частности, мэр Виталий Кличко проинформировал о взрывах в центральных районах. В столице работала ПВО. Обломки сбитых вражеских целей попадали в разных районах города. Пострадал человек.

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