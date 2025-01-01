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Взрывы в Киеве: КМВА показала фото последствий российского обстрела

Взрывы в Киеве: КМВА показала фото последствий российского обстрела

Последствия атаки дронов на Киев 1 января 2025 года / Фото: КГГА

Обломки дронов падали на столицу.

В результате атаки ударных БПЛА на Киев утром 1 января зафиксировано падение обломков в Святошинском и Печерском районах.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

В результате атаки российских дронов в Печерском районе пострадали с 6 до 4 этажа шестиэтажного жилого дома. Там же загорелись квартиры на 4 и 5 этажах, на территории школы выбило окна и двери.

"В Святошеском районе обломки упали на нежилую территорию. Повреждены автомобили, гаражи. Возник локальный пожар. Частично поврежден трамвайный путь", — пишут в военной администрации.

Отметим, по информации городского головы Виталия Кличко, в результате российских обстрелов три человека пострадали в Печерском районе. Двое из них были госпитализированы.

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