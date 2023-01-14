Взрывы в Киеве: Кличко сообщил, что это – работа ПВО

Взрывы, раздавшиеся в Киеве после 16:00 14 января, являются звуками работы ПВО.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве раздаются взрывы. Сейчас – работает ПВО. Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается", – подчеркнул городской голова.

"Страшные кадры из Днепра, где варвары буквально снесли подъезд многоэтажки", – добавил Кличко.

Напомним, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов со стороны РФ. Во многих областях работает ПВО. В Днепре зафиксирован "прилет" в многоквартирный жилой дом: разрушен по меньшей мере один подъезд.

Ракетная атака! В Винницкой, Николаевской и Одесской областях Взрывы

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