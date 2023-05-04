Взрывы в Киеве: Кличко рассказал детали о пожаре в Соломенском районе

В Киеве вечером 4 мая обломки вражеского беспилотника упали в Соломенском районе столицы. В результате в четырехэтажном здании вспыхнул пожар.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, по состоянию на 21:05 пожар в 4-этажном здании удалось локализовать.

"В результате падения обломков БПЛА были разрушены конструкции здания на площади 150 м кв. Информация о пострадавших уточняется", — отметил Кличко. Подразделения ГСЧС работают на месте событий.

Позже Кличко добавил, что спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших не обнаружили.

"В результате поражения обломков летательного аппарата взрывной волной разрушены декоративные наружные элементы здания и стекла на площади до 150 м.кв. Несущие конструкции не повреждены", – уточнил мэр.

Напомним, что в Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы. Позже Виталий Кличко сообщил, что обломки БПЛА упали в Соломенском районе. Также возгорание произошло в Печерском районе Киева.

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