Взрывы в Киеве: Кличко рассказал, что произошло

В области сработало ПВО.
В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв в Подольском районе. Он был связан с работой ПВО рядом с городом.
Информацию о взрыве уточнил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уточнение. В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей", — говорится в сообщении городского головы.
По его словам, в Киеве поврежденных объектов, зданий после ракетной атаки нет.
Киев во время воздушной тревоги 16 июня
В Киеве воздушная тревога была объявлена в 11:05. Она длилась более одного часа – до 12:17.
В Киевской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны. Кличко сообщал о взрывах в Подольском районе.
В ходе "тревоги" в воздушных силах сообщили, что есть угроза ударов баллистическими ракетами по столице. Всего во время атаки сбиты 12 российских ракет: шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".