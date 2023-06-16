Взрывы в Киеве: Кличко рассказал, что произошло

В Киеве во время воздушной тревоги раздался взрыв в Подольском районе. Он был связан с работой ПВО рядом с городом.

Информацию о взрыве уточнил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уточнение. В Подольском районе были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей", — говорится в сообщении городского головы.

По его словам, в Киеве поврежденных объектов, зданий после ракетной атаки нет.

Киев во время воздушной тревоги 16 июня

В Киеве воздушная тревога была объявлена в 11:05. Она длилась более одного часа – до 12:17.

В Киевской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны. Кличко сообщал о взрывах в Подольском районе.

В ходе "тревоги" в воздушных силах сообщили, что есть угроза ударов баллистическими ракетами по столице. Всего во время атаки сбиты 12 российских ракет: шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

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