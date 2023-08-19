Взрывы в Киеве: глава МВД заявил о пострадавших и назвал причину

По словам главы МВД, это – "однозначно не прилет".

Мощный пожар под Киевом возник на территории научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, пожар произошел в складском помещении. Информация о причинах уточняется. Имеются пострадавшие работники экспертной службы.

Предварительно известно, что эксперты Центра проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация.

"Однозначно – не прилет. Пожар локализован. Более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и г. Киева задействованы до тушения огня. Просьба к гражданам для безопасности не приближаться к месту пожара", – отметил Клименко.

Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия.

Напомним, что незадолго до полудня 19 августа в Киеве прогремели взрывы, хотя воздушной тревоги не было. В Сеть выложили видео, где можно увидеть, что на месте взрывов вспыхнул пожар и виден большой столб дыма. Впоследствии стало известно, что инцидент произошел на Петропаловской Борщаговке, почти в самой столице.

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