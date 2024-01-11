"Взрывы" в Киеве – это гром: столицу внезапно охватило бурное ненастье (видео)

Поздним вечером 11 января Киев накрыла непогода, началась гроза с громом и снегопад.

В Киеве вечером 11 января сначала пошел снег, а затем началась гроза с громом.

Кадры с необычной непогодой очевидцы распространяют в Сети.

Звуки грома вызвали панику у некоторых жителей столицы, ведь он нетипичен для января и напоминает звуки взрывов.

Жители Киева всполошились и выдвигают разные версии:

Друзья, что это бахает?!

Взрывы есть, а тревоги нет.

Гром и молния + снегопад = погодные условия, которые мы заслужили в январе.

Может, это наши что-то по России уже запускают?

Отметим, что снежная гроза – это довольно редкое явление и у нас случается примерно раз в десятилетие. Последняя снежная гроза в Украине наблюдалась в декабре 2014 года.

Не взрывы, а гром: в Киеве свирепствует ненастье

Напомним, глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем предупредил, что из-за непогоды на ряде основных автодорог Украины могут вводиться ограничения движения, чтобы расчистить снег.

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