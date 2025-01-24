Взрывы в Глевахе и Броварах: все о попадании в многоэтажку, погибших, фото и видео с места трагедии

В результате очередной атаки оккупантов по Киевщине погибли три человека.

В ночь на 24 января Украину атаковали десятки российских беспилотников. Воздушная тревога продолжалась до самого утра. В Киевской области три человека погибли, сообщила полиция.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке по Киевщине.

Атака началась около полуночи и продолжалась почти всю ночь. Воздушные силы предупреждали, что движут ударные дроны. Из-за ночной атаки на Киевщине пострадали 11 квартир и 8 частных домов, избиты также авто, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Глеваха

В селе Глеваха Фастовского района Киевской области только утром, 24 января, закончились спасательные работы, которые продолжались всю ночь. Там загорелся 10-этажный жилой дом, огонь повлек за собой разрушение 6-7 этажей. По информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, ночью из дома было эвакуировано около 150 человек, сейчас уточняются списки пострадавших от атаки.

Как сообщает ГСЧС Киевской области, травмированного мужчину с шестого этажа удалось спасти с помощью автолестницы — он с ожогами передан медикам. Из квартиры на девятом этаже спасена заблокированная женщина.

Тело погибшего 36-летнего мужчины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара.

По предварительным данным, 11 домов полностью разрушены. В соцсетях местные жители сообщают, что в огромном доме почти не осталось уцелевших окон.

По информации Киевской областной военной администрации, в Глевахе еще также повреждена амбулатория семейной медицины и два многоквартирных дома.

Фото: Суспільне

Бровары

В Броварах из-за падения обломков сбитой цели загорелся двухэтажный дом.

Там обнаружили тело погибшего мужчины 1966 года рождения, а вскоре и его супруги 1965 года рождения, сообщили спасатели.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российской армии по Киевской области в ночь на пятницу, 24 января, отметив, что если бы "российские сообщники" не помогала стране-агрессорке обходить санкции, она бы не смогла вести войну.

Он отметил, что всю ночь в Киевской области продолжались спасательные работы после удара "Шахедами". В частности, были повреждены дома в Броварах и Глевахе, в результате чего три человека погибли.

"Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", — написал президент.

Как отработала ПВО

В ночь на 24 января россияне атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск РФ.

Удалось сбить 25 вражеских "Shahed" и беспилотников других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. Еще 27 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

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