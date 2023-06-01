Взрывы раздались в Киеве: есть повреждения в двух районах

В ночь на четверг, 1 июня, в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.

В Киевской городской военной администрации информируют, что в столице работает ПВО.

Есть повреждения в двух районах города. В Деснянском районе обломки упали на территорию поликлиники, в Днепровском – на проезжую часть. Поврежден автомобиль, сообщает КМВА.

По состоянию на 03:35, известно о двух пострадавших в Днепровском районе, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что российская Белгородская область подверглась очередной атаке. Под ночным обстрелом оказался населённый пункт Шебекино.