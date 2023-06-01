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Взрывы раздались в Киеве: есть повреждения в двух районах

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Киеве: есть повреждения в двух районах

Взрывы в Киеве ночью 1 июня / Фото: ТСН.ua

Россияне атаковали столицу в первую ночь лета.

В ночь на четверг, 1 июня, в Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.

В Киевской городской военной администрации информируют, что в столице работает ПВО.

Есть повреждения в двух районах города. В Деснянском районе обломки упали на территорию поликлиники, в Днепровском – на проезжую часть. Поврежден автомобиль, сообщает КМВА.

По состоянию на 03:35, известно о двух пострадавших в Днепровском районе, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что российская Белгородская область подверглась очередной атаке. Под ночным обстрелом оказался населённый пункт Шебекино.

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Дата публикации
Просмотры
14к
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