Взрывы и крики: как киевляне бежали в укрытия во время сегодняшней ракетной атаки (фото, видео)

В частности, на кадры попало, как испуганные школьники, находившиеся на улице, когда прозвучала тревога, убегали к укрытиям.

Сегодня днем, 29 мая, российские оккупанты снова атаковали Киев. В разгар рабочего дня запустили ракеты по украинской столице. Киевляне были вынуждены как можно скорее бежать к укрытиям.

В Сети появилось видео, как люди убегали к местам укрытия на фоне громких взрывов. Эти ролики уже активно распространяются в мировых СМИ.

Воздушная тревога в Киеве прозвучала после 11:00. В это время большинство горожан находились на работе, а их дети – в учебных заведениях. В частности, в кадры попала группа учеников младшего школьного возраста. Малыши испугались и с криками убегали к ближайшему укрытию в сопровождении взрослых.

У Киева школьники посреди дня бежали в бомбоубежища, спасаясь от российских ракет

Киевский метрополитен был сегодня переполнен людьми, спустившимися в подземку, чтобы спастись от российских ракет. Кое-кто брал с собой рабочие ноутбуки, чтобы работать прямо в метро.