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Взрывы и крики: как киевляне бежали в укрытия во время сегодняшней ракетной атаки (фото, видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Взрывы и крики: как киевляне бежали в укрытия во время сегодняшней ракетной атаки (фото, видео)

Фото: Associated Press

В частности, на кадры попало, как испуганные школьники, находившиеся на улице, когда прозвучала тревога, убегали к укрытиям.

Сегодня днем, 29 мая, российские оккупанты снова атаковали Киев. В разгар рабочего дня запустили ракеты по украинской столице. Киевляне были вынуждены как можно скорее бежать к укрытиям.

В Сети появилось видео, как люди убегали к местам укрытия на фоне громких взрывов. Эти ролики уже активно распространяются в мировых СМИ.

Воздушная тревога в Киеве прозвучала после 11:00. В это время большинство горожан находились на работе, а их дети – в учебных заведениях. В частности, в кадры попала группа учеников младшего школьного возраста. Малыши испугались и с криками убегали к ближайшему укрытию в сопровождении взрослых.

У Киева школьники посреди дня бежали в бомбоубежища, спасаясь от российских ракет

У Киева школьники посреди дня бежали в бомбоубежища, спасаясь от российских ракет

Киевский метрополитен был сегодня переполнен людьми, спустившимися в подземку, чтобы спастись от российских ракет. Кое-кто брал с собой рабочие ноутбуки, чтобы работать прямо в метро.

© Associated Press
Фото: Associated Press
Люди пережидали опасность в метро / ©
Люди пережидали опасность в метро

Напомним, что сегодня днем, 29 мая, после ночной атаки россияне снова нанесли ракетный удар по Украине. В частности, захватчики атаковали Киев. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что кафиры могли выпустить на столицу свои "Искандеры".

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Дата публикации
Просмотры
1234
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