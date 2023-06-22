Взрыв во многоэтажке Киева: пострадавших стало больше

В настоящее время спасатели устанавливают подпорки для укрепления перекрытия между восьмым и девятым этажами поврежденного дома.

В результате взрыва в 16-этажке Киева 22 июня количество пострадавших возросло до девяти, пока известно о трех погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 15:00 на месте происшествия погибли 3 человека, пострадали 9 человек (из них 3 госпитализированы) и спасены 20 человек", – говорится в заявлении чрезвычайников.

Там добавили, что работники ГСЧС сняли разрушенные панели перекрытия дома. В настоящее время происходит демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.

Чрезвычайщики устанавливают подпорки для укрепления перекрытия между восьмым и девятым этажами дома.

К ликвидации последствий взрыва в многоэтажке привлечены 102 спасателя и 19 единиц техники.

Спасатели производят демонтаж конструкций на месте взрыва в Киеве/Скриншот

Взрыв в Киеве – что известно

Сильный взрыв прогремел в ночь на 22 июня в 16-этажке Киеве по ул. Андрея Малышко, 33 (Днепровский район). Как сообщил глава КГВА Сергей Попко, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа. О сильном запахе голубого горючего рассказывали позже и свидетели происшествия.

На месте вспыхнул масштабный пожар, который до утра был ликвидирован. К сожалению, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие: сначала было известно о двух жертвах и четырех пострадавших, однако позже их стало больше.

По данным ГСЧС, в доме взрывом разрушены четыре и повреждены шесть квартир на седьмом и восьмом этажах.

По факту взрыва полиция открыла дело по статье о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Правоохранители рассматривают версию об утечке газа.

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