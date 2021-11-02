Взрыв в жилом доме на Позняках: жители разрушенной многоэтажки полтора года живут без газа

Взрыв в жилом доме на Позняках: жители разрушенной многоэтажки полтора года живут без газа

Отсутствие газа спровоцировало проблемы с электричеством.

В доме на Позняках, где 21 июня 2020 года произошел взрыв, до сих пор нет газа.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на сообщения жителей разрушенного дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

"Уже 16 месяцев у нас нет газа. Мы ходим по всем возможным инстанциям, пишем письма. КГГА недавно отклонило наше коллективное обращение с подписями. Аргумент – неправильное оформление документа. Мы очень от этого устали", – жалуется местная жительница Ольга.

По словам женщины, газ им уже не обещают.

"Два месяца назад на дверях подъезда появилось объявление, что, мол, на следующей неделе появится график проверки газовых систем, после проверок газ включим. Впоследствии объявление исчезло, а газ так и не появился. Проверок никаких не было. Все о нас забыли", – добавляет Ольга.

Отсутствие газа спровоцировало проблемы с электричеством: у жильцов дома периодически пропадает свет, горит техника.

"Свет исчезает. Наша электрическая сеть не выдерживает: многие люди включили какие-то электрические плитки. А сейчас холодно, батареи дома холодные. Многие пользуются тепловыми вентиляторами, обогревателями. Это тоже нагрузка на сеть. Автоматы сгорели и в нашем четвертом подъезде, и в пятом подъезде. На одной плитке и в мультиварке готовить очень неудобно, при том что свет периодически выбивает", — рассказала женщина.

Напомним:

Напомним

Мощный взрыв в 10-этажном доме на Позняках в Киеве произошел утром 21 июня. Жителей двух домов отселили из-за возможности обвала аварийных конструкций.

на Позняках в Киеве произошел утром 21 июня. Жителей двух домов отселили из-за возможности обвала аварийных конструкций. Из-под завалов спасатели достали тела пятерых погибших. Трое из них — семья 18-летней Анастасии Недашковской . Девушка потеряла отца, мать и брата.

. Девушка потеряла отца, мать и брата. После проведения экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, скорее всего, спровоцировала газовая смесь. Предварительные тесты показали, что в частично обрушившемся доме взрывчатки не было.

Кошку Элис, которую достали из-под завалов дома на Позняках, отдали в семью

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку