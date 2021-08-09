Взрыв в жилом доме на Позняках: досудебное расследование завершено, названы подозреваемые

Взрыв в жилом доме на Позняках: досудебное расследование завершено, названы подозреваемые

Взрыв газа произошел из-за нарушения должностными лицами Киевгаза требований ряда нормативно-правовых актов.

В Киеве завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пяти должностных лиц "Киевгаза" по факту взрыва в жилом доме на Позняках, произошедшего 21 июня 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, который привел к обрушения конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами "Киевгаза" требований ряда нормативно-правовых актов.

В частности, речь идет о нарушении "Правил безопасности систем газоснабжения", "Кодекса газораспределительных систем" и других, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Указанное подтверждается выводами проведенных экспертиз.

Среди подозреваемых — первый заместитель председателя правления АО "Киевгаз", трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.

Действия сотрудников квалифицированы по ч. 2 ст. 272 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей.

Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним

Мощный взрыв в 10-этажном доме на Позняках в Киеве произошел утром 21 июня. Жителей двух домов отселили из-за возможности обвала аварийных конструкций.

на Позняках в Киеве произошел утром 21 июня. Жителей двух домов отселили из-за возможности обвала аварийных конструкций. Из-под завалов спасатели достали тела пятерых погибших. Трое из них — семья 18-летней Анастасии Недашковской . Девушка потеряла отца, мать и брата.

. Девушка потеряла отца, мать и брата. После проведения экспертизы правоохранители сообщили, что взрыв, скорее всего, спровоцировала газовая смесь. Предварительные тесты показали, что в частично обрушившемся доме взрывчатки не было.

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