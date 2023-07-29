Взрыв в Шевченковском суде Киева: правоохранителям сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти правоохранителям из-за взрывов в Шевченковском районном суде Киева 5 июля 2023 года. В тот день подозреваемый Игорь Гуменюк, которому выбирали меру пресечения, устроил взрыв. Он погиб на месте происшествия, взорвав себя.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Как рассказали правоохранители, была проведена судебная военная экспертиза, экспертиза веществ, установивших остатки в камере фигуранта веществ, идентичных тем, которые повлекли за собой взрыв.

В результате работники ГБР сообщили о подозрении пяти правоохранителям. В результате их служебной халатности погиб подозреваемый, который успел ранить взрывными устройствами нескольких полицейских.

"Установлено, что подсудимый долгое время готовился к бегству из-под стражи. Сообщники передавали ему в следственный изолятор взрывчатку небольшими частями под видом лекарства. Мужчина "кустарно" изготовил так называемый "пояс шахида" и несколько самодельных взрывных устройств. Он планировал взорвать их в помещении суда и убежать, использовав панику", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время пребывания в СИЗО и перевозке подозреваемого в суд ответственные должностные лица ГУ "Киевский следователь изолятора" и Нацгвардии не проводили его личный обыск и не проверяли вещи подозреваемого. В камере, где содержался мужчина, были обнаружены остатки двух взрывчатых веществ, в том числе гексогена. Они идентичны тем, что были использованы в помещении Шевченковского суда.

В настоящее время пяти правоохранителям сообщены о подозрении. Три работника СИЗО подозреваются в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Два военнослужащих НГУ подозреваются в нарушении уставных правил караульной службы по ст. 418 ч.3. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также устанавливаются другие лица, способствовавшие в совершении преступления.

Напомним, 5 июля подозреваемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года – Игорь Гуменюк забаррикадировался в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Там ему еще раз продлили меру пресечения – содержание под стражей. Мужчина, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, бросал в спецназовцев взрывчатку, он сам взорвался и погиб. ТСН.ua собрал все, что известно об Игоре Гуменюке.

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