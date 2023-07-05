Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: в Генпрокуратуре начали досудебное расследование

Есть информация о двух пострадавших. Сейчас обстоятельства устанавливаются.

В Киеве в здании Шевченковского райсуда продолжается операция по задержанию подозреваемого в совершении взрыва. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как стало известно, 5 июля около 17:20 в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении Шевченковского районного суда.

“Предварительно установлено, что обвиняемый, доставленный в суд для участия в судебном заседании, находясь в уборной, предпринял попытку побега из-под стражи. При этом он использовал неустановленное взрывное устройство. Пока он закрылся внутри конвойного помещения. Принимаются меры по его задержанию”, — рассказали в генпрокуратуре.

Там также добавили, что есть информация о двух пострадавших среди правоохранителей.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту попытки побега подсудимого из-под стражи, совершенное способом опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 393 УК Украины)", — отметили в офисе генпрокурора.

Напомним, что в Киеве разоблачили "переселенца", участвовавшего в карательных рейдах против украинцев в Мелитополе.