Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: Клименко рассказал подробности о взрывнике

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в помещении Шевченковского районного суда города Киева подсудимый взорвал неизвестное взрывное устройство.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале.

"По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", — сообщил Клименко.

В Киевской городской военной администрации добавили, что взрыв прогремел 5 июля в 17:20 в помещении туалета.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство. Работают все экстренные службы", — сообщили в КМВА.

В Сети также публикуют видео с места происшествия в Шевченковском районном суде.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздался взрыв. На месте происшествия работают правоохранители.

По данным некоторых СМИ, подрывником является Игорь Гуменюк, который в 2015 году бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады. Тогда было известно о 3 погибших нацгвардейцах и многих раненых.

На 31 августа 2015 года председатель Верховной Рады назначил внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос – принятие проекта изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях.

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