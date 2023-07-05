Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: Клименко рассказал подробности о взрывнике

На месте происшествия работают правоохранители.
Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в помещении Шевченковского районного суда города Киева подсудимый взорвал неизвестное взрывное устройство.
Об этом он сообщил в телеграмм-канале.
"По предварительной информации, неустановленное в настоящее время устройство взорвало мужчину, которого доставили на судебное заседание. Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", — сообщил Клименко.
В Киевской городской военной администрации добавили, что взрыв прогремел 5 июля в 17:20 в помещении туалета.
"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы привезли подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство. Работают все экстренные службы", — сообщили в КМВА.
В Сети также публикуют видео с места происшествия в Шевченковском районном суде.
Напомним, в Шевченковском районном суде Киева в среду, 5 июля, раздался взрыв. На месте происшествия работают правоохранители.
По данным некоторых СМИ, подрывником является Игорь Гуменюк, который в 2015 году бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады. Тогда было известно о 3 погибших нацгвардейцах и многих раненых.
На 31 августа 2015 года председатель Верховной Рады назначил внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос – принятие проекта изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях.
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