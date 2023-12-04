Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: какое наказание получили офицер и сержант НГУ

Суд вынес приговор офицеру и сержанту НГУ нарушили правила конвоирования подсудимого, устроившего взрыв в Шевченковском райсуде Киева. Обвиняемые не провели личный обыск подрывника и не проверили его вещи.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Как сообщалось ранее, 5 июля 2023 года подсудимый вынес из Киевского СИЗО не менее шести изготовленных им самодельных взрывных устройств, которые затем привел в действие в помещении Шевченковского районного суда, что привело к его гибели, ранению сотрудников полиции и повреждению помещения и имущества суда.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона осуждены двое из пяти обвиняемых – начальник судебного караула и его помощник.

"Прокуроры доказали, что во время пребывания в СИЗО и перевозке арестанта в суд обвиняемые нарушили правила конвоирования, не провели личный обыск и не проверили вещи", - говорится в сообщении.

Шевченковский районный суд Киева признал обоих обвиняемых виновными в нарушении уставных правил часовой службы или патрулирования, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УК Украины).

"Принимая во внимание признание своей вины, содействие следствию и искреннее покаяние обвиняемых, суд назначил начальнику судебной стражи наказание в виде ареста сроком на шесть месяцев, а его помощнику – сроком на два месяца с отбыванием наказания на гауптвахте", - отмечается в сообщении.

Напомним, 5 июля подозреваемый в теракте под Верховной Радой в августе 2015 года – Игорь Гуменюк забаррикадировался в помещении Шевченковского районного суда города Киева. Там ему еще раз продлили меру пресечения – содержание под стражей. Мужчина, по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, бросал в спецназовцев взрывчатку, он сам взорвался и погиб. ТСН.ua собрал все, что известно об Игоре Гуменюке.

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