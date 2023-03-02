Взрыв в Печерском районе Киева: что загорелось (видео)

В Киеве произошел пожар в квартире на улице Предславинской, 34 в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в оперативно-координационном центре Главного управления ГСЧС.

"2 марта, в 16:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что горит квартира на ул. Предславинской, 34, что в Печерском районе столицы", — отметили пожарные.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных частей. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на 3 этаже 9-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому огнеборцы сразу приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Во время разведки были спасены 3 человека, а также выведены на свежий воздух 5 взрослых и 1 ребенок с верхних этажей квартиры, где произошел пожар.

В 16:58 спасатели локализовали пожар на площади 12 кв.м, а в 17:16 – ликвидировали.

На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава.

По предварительной информации возгорание произошло в результате взрыва пропанового баллона, но окончательную причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Жертв и пострадавших нет

Напомним, ранее на Волыни в огне погиб 16-летний молодой человек. Его тело обнаружили спасатели во время тушения огня в доме.

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