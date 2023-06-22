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Взрыв в многоэтажке Киева: количество погибших выросло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Взрыв в многоэтажке Киева: количество погибших выросло

Ночью в многоэтажке Киева произошел взрыв, погибшие. / Фото: t.me/dsns_telegram

Двое жителей дома оказались в больнице.

Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего ночью 22 июня в 16-этажном доме в Деснянском районе Киева. Кроме того, есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы. Двое пострадавших госпитализированы, а двоим медики оказали помощь на месте", — проинформировал мэр столицы.

По его словам, из поврежденных квартир спасли 18 человек. В общем, эвакуировали людей из всех домов дома.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

Взрыв в многоэтажке в Киеве

Ночью после отбоя воздушной тревоги, около 3:30, очевидцы сообщили о звуках взрывов на Левом берегу Киева – на улице Андрея Малышко, 33. На месте возник пожар. Кроме того, произошли значительные разрушения.

По словам руководителя КМВА Сергея Попка, предварительная причина взрыва – это утечка газа. Также, по предварительной информации ГСЧС, разрушены четыре и повреждены шесть квартир.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что под завалами в поврежденной части дома спасатели обнаружили тело одного погибшего.

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Дата публикации
Просмотры
2303
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