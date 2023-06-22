Взрыв в многоэтажке Киева: что известно о погибших и пострадавших

В ночь на 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Предварительно это произошло из-за утечки газа.

В Днепровском районе Киева продолжаются работы по ликвидации взрыва в многоэтажке. Пока известно о двух погибших.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 10 утра на месте происшествия погибли 2 человека, еще 5 пострадали. Спасены 18 человек", — сообщили спасатели.

Отмечается, что сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций с помощью автокранов. К ликвидации последствий взрыва от ГСЧС привлечены 102 спасателя и 19 ед. техники. На месте работают также психологи ГСЧС.

Напомним, согласно предварительному сообщению ГСЧС, взрыв разрушил 4 и повредил 6 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

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