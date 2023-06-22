Взрыв в киевской высотке: спасатели ликвидируют пожар на двух этажах — КМВА

Работы по ликвидации последствий взрыва в столичной многоэтажке продолжаются.

Ликвидируется пожар на 7-м и 8-м этажах, на площади 250 м.кв.

Об этом пишет в социальных сетях КМВА.

По предварительной информации, разрушены 4 квартиры. 1 пострадавший, 1 спасен. Поиск людей продолжается.

«Напомню, в 3:45 в Днепровском районе на ул. Малышка произошел взрыв в 16-этажном жилом доме. Предварительная причина взрыва – утечка газа», — заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Добавим, что согласно сообщению ГСЧС, взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

Также продолжается ликвидация пожара.