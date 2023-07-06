Взрыв в киевском суде: в следственном изоляторе рассказали, что нашли в вещах подрывника

В настоящее время в следственном изоляторе проводят служебное расследование.

В тюремной камере Игоря Гуменюка, совершившего подрыв в Шевченковском райсуде Киева, были найдены вещи, из которых он, возможно, мог изготовить взрывные устройства.

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Об этом сообщает Киевский следственный изолятор.

В сообщении указывается, что находящийся в суде заключенный совершил ряд уголовных правонарушений, направленных на общественную безопасность и порядок, а, наконец, подорвался используя неустановленное взрывное устройство.

"Сразу после сообщения об этом событии в следственном изоляторе проведен ряд мероприятий, направленных на установление объективной истины по этому делу. В частности, с привлечением специалиста-кинолога был проведен обыск в камерном помещении, где содержался заключенный с целью поиска компонентов и (или) элементов взрывчатки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе изолятора заявили, что также были вызваны следственно-оперативные группы Национальной полиции и ДБР.

"После проведения соответствующих первоочередных следственных действий были изъяты отдельные вещи заключенного: флакончики с лекарственными средствами, части электрических проводов, моющее средство, коробка с чаем и т.д. Вещи изъяты с целью проведения соответствующих экспертиз", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила, что судебное разбирательство дела Игоря Гуменюка, совершившего подрыв в Шевченковском райсуде Киева, длилось почти восемь лет. Одной из основных причин назван перенос заседаний по ходатайству стороны защиты.

Кроме того, мы ранее информировали, что представители украинского судопроизводства заявили о необходимости усовершенствования механизма конвоирования подсудимых и системы охраны в судах.

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