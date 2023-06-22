Взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома – ГСЧС

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в многоэтажке.

Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.

В 3:45 В Днепровском районе на ул. Малышка произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации разрушены 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

Спасены 2 человека. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

От ГСЧС привлечены 50 человек и 12 ед. техники.

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Напомним, что огонь охватил 150 м.кв.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.