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Взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома – ГСЧС

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
536
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома – ГСЧС

Спасательные работы продолжаются / Фото: t.me/dsns_telegram

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в многоэтажке.

Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.

В 3:45 В Днепровском районе на ул. Малышка произошел взрыв в жилом доме, предварительно газа, на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации разрушены 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

Спасены 2 человека. Продолжается тушение пожара на 7 и 8 этажах с помощью пожарной и специальной высотной техники, а также поиск пострадавших.

От ГСЧС привлечены 50 человек и 12 ед. техники.

Напомним, что огонь охватил 150 м.кв.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

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Дата публикации
Просмотры
536
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