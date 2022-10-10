Взрыв в Киеве попал в прямое включение канала BBC (видео)

Корреспондент канала BBC проводил прямое включение из столицы и именно в этот момент раздался взрыв и стал виден черный дым.

Журналист снимал сюжет на фоне Софиевского собора, после взрыва включение прервали.

Напомним, утром, 10 октября, после объявления масштабной воздушной в центре Киева раздалось несколько взрывов.

По информации мэра Виталия Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе.

В результате российской ракетной атаки погибли и ранены, сообщает "Общественное" со ссылкой на ГСЧС.

По словам очевидцев, на месте прилета горят гражданские автомобили посреди дороги.

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