Взрыв в Киеве на территории завода: назвали предварительную причину

По предварительной информации, причиной взрыва в Дарницком районе на территории бывшего завода мог стать газовый баллончик. По состоянию на 16.20 известно об одной жертве.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, один человек погиб. В результате взрыва в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. Один человек погиб. Трое пострадавших получили из -под завалов. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют", — написал мэр города в телеграмм-канал.

В Киевской городской государственной администрации добави, что взрыв прогремел в 15:45. Из-под завалов удалось достать трех человек.

"В 15.45 на территории одного из бывших заводов Дарницкого района раздался взрыв. Предварительно — взорвался газовый баллон. Один человек погиб. Еще трое человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь", — отметили в КГГА.

В комментарии для ТСН.ua столичная полиция опровергла активно распространяющуюся в социальных сетях информация о "прилете". Также правоохранители отмечают, что взрыв прогремел на Бориспольской.

Напомним, мэр Киева сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева. По информации властей, инцидент произошел на территории бывшего завода.

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