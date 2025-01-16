Взрыв в Киеве, который напугал горожан, устроили 15-летние подростки: детали от полиции (фото)

15-летние молодые люди ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая затем взорвалась на паркинге.

Взрыв в Киеве, который напугал горожан, устроили 15-летние подростки.

Об этом сообщила полиция Киева и обнародовала детали инцидента.

На днях в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что на паркинге был слышен взрыв. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения и взрывотехники. Там правоохранители обнаружили поврежденную пластиковую бутылку с остатками вещества, которая вероятно и повлекла за собой взрыв.

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"В ходе проверки ювенальные полицейские установили, что к совершению правонарушения причастны двое несовершеннолетних жителей столицы. 15-летние парни ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на родителей протоколы по ст. 184 кодекса Украины об административных правонарушениях – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Полицейские обнаружили на парумнге поврежденную пластиковую бутылку с остатками вещества, вызвавшего взрыв / Фото: Полиция Киева / Facebook

"Взрывные пакеты – не игрушки! Из-за таких развлечений повреждения могут получить не только "шутники", но и другие граждане, поэтому правоохранители призывают горожан проводить разъяснительные беседы с детьми и следить за их досугом", – отмечает полиция Киева.

Напомним, в Киеве днем 16 января звучали взрывы: силы ПВО работали по вражеским дронам.

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