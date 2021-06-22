Взрыв в доме под Киевом: в ГСЧС назвали причины

Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа.

Следствие рассматривает различные причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в селе Белогородка Киевской области.

Об этом сказал во вторник, 22 июня, глава регионального управления ГСЧС Василий Слободяник в эфире одного из телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена ​​причина взрыва", — заявил он.

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Слободяник отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться в областной уровень для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование", — добавил он.

Решение о компенсации должно быть принято комиссией сегодня.

Напомним, сорок человек этой ночью остались без крова в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

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