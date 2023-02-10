Взрыв в Дарницком районе Киева: сообщено о подозрении руководителю ювелирной мастерской

После взрыва в Дарницком районе Киева, унесшего жизни 4 человек, правоохранители задержали руководителя ювелирной мастерской, которому объявили подозрение в нарушении правил безопасности.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"Задержано и сообщено о подозрении жителю Киевщины в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", – говорится в заявлении.

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Следователи выяснили, что эпицентром взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе стало одноэтажное промышленное здание. Это помещение использовал частный предприниматель как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий. В своей работе работники мастерской использовали газовое оборудование.

"При этом, как установило следствие, некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны в нарушение установленных требований размещались в помещении, где непосредственно работали люди", — отметили в прокуратуре.

Кроме того, с работниками не проводились инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности. Работники также не были обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты.

В результате таких небрежных действий во время проведения газопламенных работ произошел взрыв газовых баллонов. В этот момент в помещении находились около 20 рабочих.

Правоохранители задержали руководителя мастерской, объявили ему подозрение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, 9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека (все – мужчины), еще пятеро получили телесные повреждения. Людей пришлось извлекать из-под завалов здания, ведь была разрушена немалая его площадь.

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