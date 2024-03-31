Взрыв в Белой Церкви: в ГСЧС назвали количество жертв — фото

Спасатели рассказали о последствиях взрыва газа в доме Белой Церкви.

В Белой Церкви, на Киевщине, в результате взрыва газа в многоквартирном доме, который произошел 30 марта, погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Два человека погибли, трое спасены", — говорится в сообщении.

Там отметили, что работы по ликвидации последствий завершили в 00:50 в ночь на 31 марта.

Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Белой Церкви 30 марта / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Белой Церкви 30 марта / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

На месте происшествия дежурят шесть человек и две единицы техники ГСЧС.

Напомним, в Киеве после воздушной тревоги раздались взрывы: неизвестные запустили салют (видео).

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