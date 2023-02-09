Взрыв на заводе в Киеве: загорелся пожар, под завалами слышны голоса людей (фото)

Из-за взрыва повреждено здание.
В Киеве из-за взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе в четверг, 9 февраля, раздался взрыв. На месте трагедии погиб один человек, троих удалось спасти. Под завалами находятся шесть человек.
Об этом сообщает КМВА.
"В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Три человека уже удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь. Еще 6 человек предварительно, достают ГСЧС. Есть люди под завалами, их слышно", — говорится в сообщении.
Из-за взрыва повреждено здание завода. На месте происшествия вспыхнул пожар.
Напомним, в Киеве 9 февраля на территории бывшего завода раздался взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газового баллона. Полиция опровергает, что возгорание произошло из-за российских ракетных ударов.
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