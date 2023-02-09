Взрыв на заводе в Киеве: снова возросло количество жертв и пострадавших

Четверо погибших (все мужчины) и пятеро пострадавших (две женщины и трое мужчин).
В результате взрыва в Киеве на территории бывшего завода в Дарницком районе погибли четыре человека, на месте продолжается спасательная операция.
Об этом сообщили в КГВА.
Еще пятерых пострадавших в результате взрыва забрали в больницу. Один человек от госпитализации отказался. Все пострадавшие получили повреждение разной степени тяжести.
"Четверо погибших (все мужчины) и пятеро пострадавших (две женщины и трое мужчин) в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе. Спасатели продолжают работать на месте", - сообщил мэр Киева Владимир Кличко.
Спасательная операция на месте продолжается.
Напомним, 9 февраля в Дарницком районе Киева прогремел взрыв на территории бывшего завода. Здание было частично разрушено, и под завалами оказались люди. На месте также возник пожар.
Ранее сообщалось о двух погибших в результате инцидента, однако теперь количество возросло. На месте идет поисково-спасательная операция, из-под завалов слышны крики людей.
По предварительным данным, причиной взрыва мог стать газовый баллон.
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