Взрыв гранаты в Броварах: появились новые детали

Мужчине, взорвавшему гранату в Броварах, сообщили о подозрении. Он оказался рецидивистом и находился в розыске.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Так, по данным полиции, правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хранение наркотических средств и на момент совершения преступления находился в розыске.

Напомним, полицейские Броварского управления полиции получили вызов о хулиганских действиях неизвестным лицом.

Когда они прибыли по указанному адресу, мужчина начал убегать, полицейский начал его преследовать, тогда злоумышленник бросил гранату в сторону правоохранителя.

По состоянию на 12 мая полицейский и правонарушитель находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь. Также ранение получил и сам 37-летний правонарушитель, а именно травма левой ноги и обеих рук.

Ранее сообщалось, что в городе Борислав во Львовской области 24-летний парень подорвал гранату и скончался на месте.

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