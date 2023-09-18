Взрыв гранаты на Киевщине: 33-летний мужчина погиб, его 28-летний брат – в больнице

Имел место факт неосторожного обращения, вероятно, с боевой гранатой, в результате чего произошла детонация.

В результате взрыва гранаты в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области погиб на месте 33-летний мужчина, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"17 сентября, в 18:43 часов, в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из садовых обществ Золочевской общины. В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте, а его 28-летний брат с полученными осколочными ранениями конечностей и лица доставлен в больницу", — рассказали в полиции.

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В полиции отметили, что "имел место факт неосторожного обращения, вероятно, с боевым припасом со стороны старшего брата, в результате чего произошла детонация".

Обстоятельства получения указанных боеприпасов в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия правоохранители обнаружили ручную осколочную гранату наступательного типа РГН с вкрученным взрывателем типа УДО.

Взрывотехники Главного управления в Киевской области перевели гранату в безопасное состояние.

В результате детонации взрывного предмета 33-летний мужчина погиб на месте

Работники Бориспольского управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование.

Напомним, в Киеве в жилом районе Осокорки мужчина взорвал себя гранатой.

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