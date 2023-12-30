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Взорвал гранату и скрылся: в Киевской области задержали 15-летнего подростка

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Взорвал гранату и скрылся: в Киевской области задержали 15-летнего подростка

граната / Фото: Википедия

После чего несовершеннолетний скрылся.

В Киевской области правоохранители задержали 15-летнего правонарушителя, который во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Отмечается, что 29 декабря около 23:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из многоквартирных домов города Обухов.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 15-летний правонарушитель во время конфликта знакомых в подъезде жилого дома достал взрывное устройство из кармана и швырнул. После чего несовершеннолетний скрылся.

"На территории Обуховского района стражи порядка срочно ввели полицейскую спецоперацию. На поиски парня были оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины, в том числе личный состав Обуховского управления полиции", — говорится в сообщении.

В результате взрыва 16-летний участник конфликта и взрыватель получили телесные повреждения, подъезд дома получил повреждение.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехники, изъявшие остатки корпуса гранаты.

По факту хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК), следователи начали досудебное расследование.

ТСН.ua объясняет, что грозит украинцам, которые нарушат запрет на использование пиротехники во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
35
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