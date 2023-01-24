Слетел в кювет и заснул на месте ДТП: задержан злоумышленник за сопротивление полицейским на Киевщине (видео)

Во время оформления инспекторами ДТП 39-летний водитель напал на правоохранителей и повредил форму.

На Киевщине задержан злоумышленник за сопротивление правоохранителям.

Мужчина влетел в кювет и уснул на месте ДТП.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции во время патрулирования на автодороге Лукьяновка-Станишевка обнаружили в кювете легковушку, водитель которой спал рядом с автомобилем. Во время оформления инспекторами ДТП, 39-летний водитель напал на правоохранителей, повредил форменную одежду. находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве произошло необычное ДТП в самом центре города. Грузовик, водитель которого не справился с управлением, покатился вниз по улице Лютеранской. По дороге грузовик таранил другие автомобили, которые там были припаркованы. Остановился грузовик только недалеко у арки, перед Крещатиком. Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, предварительно в результате ДТП есть один травмированный человек.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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