Вывозили женщин в бордели Израиля: в Киевской области ликвидирован международный канал торговли людьми (фото, видео)

В Киевской области перекрыли канал торговли людьми.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок в возрасте от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек", — говорится в сообщении.

Сотрудники управления миграционной полиции на одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера.

Ежедневный заработок организатора канала составил более 1,5 тысяч долларов.

Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу.

Полицейские провели три санкционированных обыска и изъяли денежные средства, банковские карточки, тетради с черновыми записать и другие вещественные доказательства.

Вещественные доказательства

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи, по процессуальному руководству Киевской областной прокураторы, сообщили мужчине о подозрении по факту торговли людьми (ч.2 ст.149 УКУ). Теперь он может провести до 12 лет за решеткой.

Сексуальная эксплуатация женщин: Полицейские Киевщины перекрыли канал торговли людьми 41-летний организатор размещал объявления в Telegram-каналах о работе для украинок от 18 до 35 лет для занятия проституцией в Израиле. Пользуясь уязвимым состоянием и потребностью в деньгах, мужчина вербовал девушек. Сотрудники управления миграционной полиции на одном из пограничных пунктов пропуска Львовской области помешали вывозу гражданки Украины для предоставления услуг сексуального характера. Ежедневный заработок составил более 1,5 тысяч долларов. Также злоумышленник помогал с оформлением документов для выезда за границу. Полицейские провели три санкционированных обыска и изъяли денежные средства, банковские карточки, тетради с черновыми записать и другие вещественные доказательства. Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи, по процессуальному руководству Киевской областной прокураторы, сообщили мужчине о подозрении по факту торговли людьми [ч.2 ст.149 УКУ]. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 17 августа 2023 г.

Напомним, в Киевской области задержали кинолога, служившего оккупантам.

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