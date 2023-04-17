Вывозили с домашними любимцами и вещами: в Вышгородском районе эвакуировали семьи из подтопленных домов (фото, видео)

Тех, кто решил остаться дома, спасатели снабдили продуктами питания и питьевой водой.

В Вышгородском районе Киевской области эвакуировали семьи из подтопленных домов.

Спасатели оказывают помощь жителям Киевской области, пострадавшим от подтопления.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

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17 апреля в селе Осещина Вышгородского района специалисты Службы спасения в составе водолазного отделения провели эвакуацию местных жителей из домов, где уровень воды стал критическим.

"Хозяев, принявших решение покинуть свои дома, спасатели вывозили на сушу с домашними любимцами и вещами на специальной технике ГСЧС. Тех, кто решил остаться дома, спасатели снабдили продуктами питания и питьевой водой", — говорится в сообщении.

По словам бойцов ГСЧС, местность постоянно находится под пристальным мониторингом, чтобы держать ситуацию под контролем. Спасатели следят за обстановкой и не допускают возникновения несчастных или трагических случаев.

Напомним, в связи с паводком в Киевской области объявили оранжевый уровень опасности.

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