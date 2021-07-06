Вывезли в безлюдное место и избили дубинками: в Киеве полиция охраны из-за 500 гривен напала на иностранца

Вывезли в безлюдное место и избили дубинками: в Киеве полиция охраны из-за 500 гривен напала на иностранца

Двух полицейских задержали и взяли под стражу.

В Киеве работники полиции охраны напали на гражданина Армении. Они вывезли его в безлюдное место, избили и ограбили.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, ночью, 1 июля, полиция охраны в Киеве под вымышленным предлогом остановила гражданина Армении и начала его обыскивать. Горе-полицейские требовали от иностранца 500 гривен. Не получив денег, полицейские посадили мужчину в служебный автомобиль, вывезли в безлюдное место, где избили дубинками и украли 500 гривен и беспроводные наушники.

Двум правоохранителям объявили о подозрении по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишение свободы и кражи (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 185 УК Украины). Их взяли под стражу без возможности внесения залога. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове трое мужчин до комы избили парня, который украл телефон.

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