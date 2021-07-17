Вывесили красные флаги: в Киеве запретили купаться на всех муниципальных пляжах

Вывесили красные флаги: в Киеве запретили купаться на всех муниципальных пляжах

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.

С 17 июля на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги — это означает, что купаться на них запрещено.

Как сообщает Коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "ПЛЕСО" на своей странице в Facebook, соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

"При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", — говорится в сообщении.

Как следствие, с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоено временный статус "Не купаться".

Напомним, что жара в Украине держится уже неделю. Днем воздух прогревается до 35 градусов и выше.

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