Вывел ребенка с аутизмом с мероприятия: в Киеве разразился скандал из-за поступка охранника

В Киеве во время ярмарки украинских брендов "Все. Свои" охранник вывел ребенка с аутизмом за пределы здания, в котором проходило мероприятие.

Об инциденте сообщила психолог Светлана Абалова, которая является матерью ребенка с аутизмом.

По словам женщины, она вместе с детьми подошла на террасу, чтобы купить кусочки "для подзарядки".

"Дети ждали: дочь разговаривала, Марк ходил туда-сюда под музыку на террасе, пока я на расстоянии несколько метров делала заказ. Оборачиваюсь, а Марка нет, мы подумали, что он пошел в туалет и ждали его. Пока не стало странно, что его нет", — вспоминает Светлана.

Она отмечает, что нашла своего сына за пределами маркета на улице Десятинной.

"Его вывели и не впускали, потому что цитирую: "Он ходит и огорчает людей этим", – рассказывает мать.

Также читайте Почему Пригожин не завершил свой мятеж — мнение российского оппозиционера

Впоследствии охранник также не пускал женщину с сыном обратно в маркет и запугивал ее. При том, что дочь Светланы осталась внутри. Женщина отмечает, что подобные действия являются нарушением базовых прав человека.

"Осознавая, что сын имеет особенности развития, его вывели насильно из здания, чем на самом деле подвергли его риску. Повезло, что он хорошо понимает правила поведения на улице и не пошел куда-то, при этом никто не пытался найти меня для объяснений. И это нарушает безбарьерность", — говорит Светлана.

После поступка телохранителя, рассказывает Светлана, сын был расстроен и, к счастью, просто сел под дерево.

Впоследствии бренд извинился перед Светланой. Представители маркета "Все. Свои" отметили, что эта ситуация недопустима.

"Один из охранников, с которым мы сотрудничали в рамках инвента, ужасно повел себя с сыном пани Светланы, выведя его из маркета неправомерно и безосновательно, тем самым потенциально подвергнув опасность. Нам невероятно обидно, стыдно и болезненно, что это не просто случилось на локации наших маркетов". представители маркета.

В бренде "Все. Свои" рассказали, что прекратили работу с этим подрядчиком и готовы содействовать работе стражей порядка, если Светлана Абалова подаст заявление в полицию.

"Наша команда пытается сконтактировать с госпожой Светланой, чтобы извиниться лично. Понимаем, что в такой ситуации наших извинений мало, впрочем, если госпожа Светлана позволит, попробуем загладить вину", — добавили в маркете.

Напомним, очевидцы сняли на видео момент, как отец отчаянно пытался проникнуть в свою машину после того, как случайно запер ключи и ребенка внутри в безумную жару.

Читайте также: