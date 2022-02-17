Вытолкала ребенка из класса: в Броварах мать обвиняет учительницу в травле первоклассника

Мнения родителей разделились. Кто-то говорит, что мальчик издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо.

В одной из школ Броваров под Киевом разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. По словам женщины, педагог вытолкала ее сына из класса и сказала, что не хоть видеть его на уроках.

Кроме того, по словам матери, учительница якобы неоднократно настаивала, чтобы родители перевели сына на индивидуальное обучение.

Об этом женщина написала в Facebook-сообществе "Родители SOS".

Однако мнения родителей разделились. Кто-то говорит, что мальчик издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо.

Женщина по имени Татьяна рассказала, что после зимних каникул произошел инцидент: учительница позвонила по телефону маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно ведет себя.

"Я через минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", — рассказала мама первоклассника.

"Вытолкала мальчика из класса, потому что защищала другого ученика"

На вопрос, правильно ли поняла Татьяна, что классная руководительница выталкивает Серафима из класса, она подтвердила это. Обосновала свои действия учительница тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.

И учительница, защищая другого ученика, усадила его на свой стул, а сына Татьяны решила вытолкнуть для того, чтобы он успокоился.

Мать обратилась с заявлением в райуправление образования

После этого инцидента мама первоклассника обратилась с заявлением в районное управление образования и науки Броварского городского совета. В ней она объяснила, что классная руководительница настаивала на переводе мальчика на индивидуальное обучение, потому что ей с ним "некомфортно работать".

В то же время, по словам матери, у Серафима для учебы на дому нет показаний.

"Учительница наша – педагог от Бога"

Однако мама другого ученика этого класса по имени Людмила обвинила Татьяну в распространении недостоверной информации.

"Учительница наша — педагог от Бога, она на детей никогда даже голос не повысит, всегда ласковая и приветливая, все дети у нее всегда одинаково наделены вниманием. А Татьяна просто клевещет", — сказала она.

По словам женщины, с сентября сын Татьяны якобы издевается над другими детьми, бьет их, оскорбляет, ведет себя неуправляемо и на замечания не реагирует. Некоторые дети из класса боятся идти в школу.

"Нет святых учителей"

Однако другая пользовательница Виктория ей возразила. Она рассказала, что однажды была в школе и слышала, как эта учительница во время урока кричала на учеников.

"Приходилось попасть в школу во время урока и слышать, как ведет урок "святейший учитель". Сказать, что мне отняло язык, ничего не сказать. Такой крик стоял на детей. Так что нет святых учителей", — отметила пользовательница.

Мать подозревает, что на нее пытаются давить

Тем временем маме первоклассника Татьяне позвонили из службы по делам детей и сообщили, что к ним обратилось управление образования с просьбой исследовать условия проживания ребенка и пообщаться с ним, узнать, испытывает ли Серафим давление со стороны учителя. И если они обнаружат признаки булинга, то "инициируют заявление" в полицию.

Женщина отметила, что не понимает, законна ли такая проверка и как условия проживания ребенка связаны с отношением к нему учителя. Она подозревает, что это может являться попыткой давления.

Напомним, в одной из школ Обухова учительница начальных классов ударила ученика головой о парту, а другой – била по рукам.

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