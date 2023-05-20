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Высунула ноги из машины и включила музыку: в Киеве женщина предстанет перед судом (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Высунула ноги из машины и включила музыку: в Киеве женщина предстанет перед судом (видео)

В Киеве полицейские задержали женщину / Фото: Полиция Киева

У пассажира автомобиля обнаружили наркотики.

В Киеве полицейские заметили автомобиль, из которого громко играла музыка, а из окна пассажирка высунула ноги. Патрульные остановили машину для проверки, однако во время общения женщина начала себя агрессивно вести.

Она ударила правоохранителя по лицу и разбила бодикамеру, сообщили в полиции Киева.

Кроме того, у другого пассажира авто полицейские обнаружили наркотики. Обоих фигурантов задержали. По данным фактам следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

За нападение на работника правоохранительного органа женщине грозит до пяти лет лишения свободы, а мужчине за хранение наркотиков – до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Киеве в Мариинском парке киевляне заметили совершенно голого мужчину. Он шел по парку с плакатом "Воевать грех" и восклицал такой же слоган.

Пассажир с наркотиками и пьяная дебоширка: в Киеве полицейские задержали нарушителей

Пассажир с наркотиками и пьяная дебоширка: в Киеве полицейские задержали нарушителей

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Дата публикации
Просмотры
772
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