Выстрелил в лицо любимой и сбежал: под Киевом задержали одессита, который четыре года скрывался от следствия

Под Киевом задержали одессита, который выстрелил в лицо любимой и сбежал.

Мужчина четыре года скрывался от следствия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Событие произошло в октябре 2018 года в одном из офисов одесской службы такси. 30-летний водитель пришел на рабочее место к диспетчеру — 34-летней девушке, в которую был влюблен без взаимности. У мужчины было с собой травматическое оружие. Когда женщина в ответ на ухаживание отказала, трижды выстрелил ей в лицо и скрылся", — говорится в сообщении полиции.

Потерпевшая выжила, но пережила несколько серьезных операций.

Все это время ее обидчик находился в розыске.

Мужчина получил документы на другое имя, поселился и жил в селе Крюковщина Киевской области. Пока его не разоблачили сотрудники сектора уголовного розыска полиции Бучанщины.

Собрав необходимую информацию о преступнике, оперативники "назначили ему встречу" и задержали. Теперь фигурант будет передан инициатору розыска — полиции Одессы, где по факту покушения на умышленное убийство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК) следователи проводят досудебное расследование.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Киеве разоблачена преступная схема переправки призывников в Молдову.

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