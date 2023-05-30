Вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны: Кличко рассказал о гибели 33-летней женщины в Киеве

Кличко призвал киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, потому что вероятность воздушных атак очень высока.

В результате падения обломков сбитого российского дрона в Голосеевском районе четыре человека травмированы, один — погиб. Женщина вышла на балкон посмотреть, как сбивают дрон, и получила смертельный обломок.

Об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко, побывавший возле 24-этажного дома в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона.

Также читайте Один дрон летел на резиденцию Путина: депутат Госдумы РФ рассказал об атакованных местах в Москве

По его словам, из-за попадания обломков в жиломос дома произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Ночью из поврежденного дома эвакуировали 20 жителей

По состоянию на обед поисково-спасательные работы завершены. КАРС стал разбирать аварийные элементы дома. Вывозят со двора поврежденные автомобили жителей. Также комиссия уже осматривает степень повреждений дома, чтобы как можно быстрее приступить к работам по его восстановлению.

"В общей сложности в результате ночной атаки один человек погиб, 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 — госпитализировали. В настоящее время в больницах города находятся 3 человека", — говорится в его сообщении.

Кличко призвал киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, потому что вероятность воздушных атак очень высока.

"Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналы тревоги! И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", – рассказал он.

Кадры ночной атаки дронов в Голосеевском районе Киева 30 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Кадры ночной атаки дронов в Голосеевском районе Киева 30 мая / Фото: Виталий Кличко/Тelegram

Напомним, Россия восемнадцатый раз отачивала Киев с начала мая. Оккупанты выпустили 31 "шахед", 29 из них — уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

В Голосеевском районе Киева из-за падения обломков на многоэтажный жилой дом возник пожар на последних двух этажах. В Печерском районе обломками повредило автомобили. В Дарницком районе в результате падения обломков загорелся частный дом.

Читайте также: