Вышел на пробежку: в Киеве пропал глава Белорусского дома в Украине

Вышел на пробежку: в Киеве пропал глава Белорусского дома в Украине

Об исчезновении сообщили в полицию. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

Глава Белорусского дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов пропал без вести в Киеве. Он вышел на пробежку утром 2 августа и не вернулся.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Сегодня утром глава Беларуского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно", — говорится в сообщении.

Больше на связь Виталий не выходил. Активисты обыскали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Шишова не обнаружили.

Об исчезновении сообщили в полицию. На место выехал кинолог, ведутся поиски.

В полиции в свою очередь сообщили, что отправили на поиски все дежурные наряды столичных правоохранителей.

"Предварительно полицейские установили, что гражданин иностранного государства, 1995 года рождения, утром вышел на пробежку и не вернулся. Когда мужчина перестал выходить на связь, его сожительница обратилась в 102", — говорится в сообщении.

Белорусский дом в Украине занимается поддержкой эмигрировавших из страны соотечественников, в частности, с жильем и трудоустройством.

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