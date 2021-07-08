Вышел из квартиры и пошел купаться: в Киеве полицейские нашли на водоеме 5-летнего ребенка

Вышел из квартиры и пошел купаться: в Киеве полицейские нашли на водоеме 5-летнего ребенка

Мама ребенка в это время была в больнице.

В Киеве полицейские обнаружили на водоеме 5-летнего ребенка, которого некоторое время разыскивала мать. Мальчик самостоятельно ушел из дома, когда женщина была в больнице.

Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

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Как стало известно, инцидент произошел в одной из квартир на Оболонском проспекте. Женщина оставила дома двух малолетних детей — мальчика и девочку — а сама пошла в больницу с третьим ребенком.

В это время парень вышел из квартиры и пошел в неизвестном направлении.

"Ориентировка по поводу малолетнего мальчика получили все правоохранители города. Патрульные направились искать ребенка в ТРЦ неподалеку. Там они опросили охрану и попросили сделать сообщение в громкоговоритель. Это сработало, один из посетителей вспомнил, что видел похожего у дороги к озеру — тот просил взрослых перевести его через дорогу", — рассказали в патрульной полиции Киева.

Уже на месте копы увидели, что мальчик купается в водоеме. Ребенка позвали на берег, после чего вернули маме. А информацию об инциденте передали ювенальной превенции.

Напомним, что в Тернопольской области утонул 12-летний мальчик, который пошел с одноклассниками плавать.

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