"Выше только космос": киевляне в шоке от цен на бензин и заказывают его курьером, чтобы не стоять в очередях (фото)

"Выше только космос": киевляне в шоке от цен на бензин и заказывают его курьером, чтобы не стоять в очередях (фото)

В Украине 18 мая приостановили государственное регулирование цен на топливо. Теперь стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС, которая была и без того высокой, вырастет.

Киевляне рассказывают, что уже покупали ДТ по 70 грн за литр, а бензин даже по 110 грн у перекупщиков – лишь бы не стоять часами в очереди на заправки.

Кроме того, в Сети на днях опубликовали фото из Киева, где курьер "Глово" набирает бензин в канистру. "Современные проблемы нуждаются в современных решениях", — написали украинцы под снимком.

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Жители столицы жалуются, что будут пользоваться машинами исключительно при острой необходимости и уже начали переходить на самокаты, больше ходить пешком.

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"Пока стоял сегодня в очереди за бензином (который закончился за 5 машин до меня), то пообщался с парнем, который купил бензин за 80 грн на какой-то маленькой АЗС. Говорит — машина ехать не хочет, потому что что-то намешали", — рассказал киевлянин Владимир.

"Вчера у перекупов взял 95-й по 110 грн, потому что нет времени стоять в очередях. Бензин, конечно, хреновый, но едет", — пишет Михаил.

"Цены ниже вряд будут. Однако я и сам стал больше ходить пешком. Радуюсь, что купили до войны электросамокат, удобно!" – поделился Алексей.

"Мы по 70 дизель брали уже", "Выше только космос", — жалуются киевляне.

Напомним, Киевская городская государственная администрация прогнозирует, что бензин на заправках в Киеве в достаточном для водителей количестве появится до конца мая.

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