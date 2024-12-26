Выпрыгнул с балкона многоэтажки: в Киеве мужчина довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы

37-летний мужчина унижал парня, издевался над ним, угрожал, а затем заставил его облить себя зеленкой и побрить волосы на голове.

В Киеве мужчина довел до самоубийства 18-летнего парня своей падчерицы. Парень не выдержал издевательств и унижений и выпрыгнул с балкона многоэтажки.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Прокурорами Деснянской окружной прокуратуры г. Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего киевлянина по обвинению в грабеже (ч. 4 ст. 186 УК Украины) и доведении до самоубийства 18-летнего парня (ч. 1 ст. 120 УК Украины) ", – говорится в сообщении.

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Досудебное расследование установило, что 37-летний мужчина, увидев на телефоне падчерицы фото интимного характера с ее парнем, с которым девушка находилась в длительных отношениях, решил с ним встретиться.

На встрече, на которую он пригласил парня под вымышленным предлогом, мужчина унижал парня, издевался над ним морально, обвинял в развратных действиях в отношении девушки, изнасиловании, распространении порнографии, угрожал ему уголовной ответственностью, требовал немедленно уехать из Киева.

Далее, чтобы читать переписку и удалить фото, мужчина силой отобрал у него телефон. После этого он заставил парня сообщить пароль от телефона. С его номера он звонил по телефону родным, знакомым и дискредитировал молодого человека, осознавая, что такие действия травмируют 18-летнего парня.

Продолжая издевательство над любимым своей падчерицей, мужчина заставил парня облить себя зеленкой и побрить волосы на голове.

После всех этих унижений 18-летний юноша пришел в многоэтажку, где проживает, и выпрыгнул с балкона. От полученных травм, несовместимых с жизнью, парень умер на месте.

Напомним, в Киеве иностранец совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки.

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