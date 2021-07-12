Выпил и пошел купаться: в Киеве спасатели достали из озера тело молодого человека

Выпил и пошел купаться: в Киеве спасатели достали из озера тело молодого человека

Перед тем, как пойти купаться, мужчина вместе с друзьями употреблял алкогольные напитки.

В Киеве спасатели достали из озера тело молодого человека.

Событие произошло 11 июля после 22 часов на озере в Беличанскому лесу Святошинского района.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ДСНС Украины в Киеве.

Спасатели получили сообщение о том, что в озере утонул мужчина. На место происшествия были направлены водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения и правоохранители.

"Спасатели, после поисковых мероприятий обнаружили тело человека на расстоянии 20 м от берега на глубине трех метров. С помощью водолазно-спасательного снаряжения утопленник был поднят на поверхность воды и доставлен на берег", — говорится в сообщении.

Как оказалось, это мужчина 28 лет. По свидетельствам друзей, перед тем, как пойти купаться, они вместе употребляли алкогольные напитки на берегу.

"Спасатели в который раз призывают не пренебрегать правилами безопасности на воде. Окончательную причину трагедии установят правоохранители", — говорится в сообщении Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку